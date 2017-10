Combat de robots géants : les Américains gagnent face aux Japonais

Le combat très attendu entre deux énormes robots a finalement été diffusé dans la nuit de mardi à mercredi sur Twitch. Il mettait en scène la start-up américaine Megabots face à la start-up japonaise Suidobashi Heavy Industry.



Pour organiser ce duel de titans, les deux sociétés se sont préparées pendant deux ans afin de mettre au point leurs robots respectifs. Le jour de l’événement, les Américains sont arrivés avec deux robots. Megabots comptait dans ses rangs un premier robot de 4,5 mètres de haut pour 6 tonnes et un deuxième robot de 5 mètres et 12 tonnes. C’est ce dernier robot qui a d’ailleurs assommé le robot japonais Kuratas qui mesurait 4 mètres et pesait 6,5 tonnes.



Les Américains ont gagné le duel après que leur robot a éventré Kuratas à coup de tronçonneuse. Pour gagner un tel combat, un des deux robots doit rendre son adversaire totalement hors service. En réalité, le combat avait eu lieu il y a quelques jours, en septembre dernier, dans une usine désaffectée au Japon. Il n’a été diffusé qu’hier soir sur la plateforme Twitch. Le duel s’est déroulé sur plusieurs jours ce qui explique le décalage de la diffusion.

