Comic Con Paris 2017 : Star Wars et Stranger Things sont à l'honneur

La Comic Con Paris, c'est « le » rendez-vous que les fans de comics ne veulent louper sous aucun prétexte. Mais c'est aussi un véritable événement pour les dingues de séries et de films geeks. Les organisateurs tenaient ce matin même une conférence de presse à Paris et ont dévoilé le programme, les invités et les différentes animations qui auront lieu fin octobre à La Villette.



Actualité oblige, le millésime 2017 de la Comic Con Paris sera placé sous le signe de la saga Star Wars (le film Les Derniers Jedi sortira le 13 décembre prochain). Outre les traditionnels cosplayers qui déambuleront en tenue de Dark Vador et de sa garde impériale dans les allées de la convention, on pourra également visiter un grand décor lié à la saga. L'entreprise Canal sera aussi présente et annonce un événement inédit consacré à la saga de George Lucas, mais n'a pas souhaité s'étendre davantage sur le contenu de ce dernier (surprise !). Au passage, le film célébrera dans quelques semaines son quarantième anniversaire en France (il est sorti le 19 octobre 1977 dans l'Hexagone).



Autre événement lié à l'actualité : la Comic Con Paris 2017 diffusera également le matin même de l'ouverture les deux premiers épisodes de la saison deux de Stranger Things. Il l se pourrait qu'une partie du cast soit également présente, mais il faudra patienter encore un peu avant d'en savoir un peu plus, les organisateurs de la Con Paris ayant promis de dévoiler d'autres personnalités d'ici l'événement.



Côté acteurs et actrices, les fans pourront saluer Julie Benz (Buffy contre les vampires, Angel, Dexter), Finn Jones (Game of Thrones, Iron Fist, The Defenders) ou encore Austin Nichols (Les frères Scott, The Walking Dead). Parmi les autres invités de marque présents sur le salon, les visiteurs pourront rencontrer Joe Johnston, qui a notamment travaillé en qualité de directeur artistique sur les épisodes IV, V et VI de Star Wars, Les Aventuriers de l'arche perdue ou encore Always. En tant que réalisateur, on lui doit aussi de gros blockbusters comme Chérie j'ai rétréci les gosses, Jumanji, Jurassic Park ou Captain America First Avenger.



Les fans de comics apprécieront, entre autres, enfin la présence des légendaires Tim Sale et Brian Michael Bendis (le papa de Jessica Jones, c'est lui !), de Joe Benitez ou encore d'Elsa Charretier. Enfin, fait suffisamment rare pour être mentionné, la convention offrira même un espace détente pour les visiteurs fatigués de piétiner ou de faire le pied de grue pour obtenir une dédicace.



La Comic Con Paris se tiendra du 27 au 29 octobre 2017 à La Villette.