Comment fabriquer son décapsuleur de Core i9, étape par étape

Comme il n'existe encore aucun décapsuleur de Core i9 digne de ce nom, nos collègues de Tom's Hardware ont pris le taureau par les cornes et ont décidé de fabriquer eux-mêmes leur propre appareil. Mais c'est quoi d'ailleurs, le décapsulage ? Cette pratique consiste à littéralement décoller le IHS et le DIE du processeur, puisque depuis quelques années, Intel ne soude plus les deux parties, mais les colle, ce qui est loin de convenir aux fans de l'overclocking. Voilà donc comment fabriquer son propre décapsuleur, afin d'éviter d'endommager le précieux CPU.

Making of : on a fabriqué notre décapsuleur pour Core i9 !