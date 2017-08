Test : quelles sont les meilleures souris de gaming ?

Quand on est joueur acharné sur PC, il y a plusieurs composants et accessoires qui sont primordiaux : le CPU et le GPU, bien évidemment, mais aussi le clavier... Et la souris ! Cela n'a l'air de rien, mais une bonne souris peut vous faire gagner quelques précieuses millisecondes dans vos déplacements dans n'importe quel FPS. Mais alors, vers quel modèle faut-il se tourner ? Est-ce que les souris à moins de 50 euros peuvent convenir, ou faut-il dépenser davantage pour prétendre à un temps de réponse et une maniabilité inégalés. Nos collègues de Tom's Hardware ont testé pour vous 12 souris consacrées aux jeux vidéo.



Comparatif : test de 12 souris dédiées aux jeux vidéo.