Guide d'achat : quel est le meilleur ordinateur portable ?

Quoi de plus compliqué, ou presque, que de choisir son nouvel ordinateur portable. Entre les différents constructeurs, les différentes gammes, les quelques changements de caractéristiques d’une version à une autre, il peut être vertigineux de se lancer à la recherche de sa prochaine bécane.



Pour vous aider à choisir votre prochain PC portable, la rédaction de Tom’s Guide a comparé les différentes gammes d’Acer, d’Apple, d’Asus, de Dell, de HP, de Lenovo, de Microsoft, de MSI et de Toshiba pour n'en faire ressortir que les meilleurs modèles.



>>> Comparatifs et tests des meilleurs pc portables 2017 par marque