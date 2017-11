Amazon Fire TV stick : une version sans Alexa pour la France

Hier, Amazon a commencé le lancement de sa clé HDMI Fire TV Stick Basic Edition, un lecteur streaming qui permet aux utilisateurs d’avoir accès à des milliers de films, de séries, d’applications et de jeux vidéos, d’une manière simple et rapide.

Le lecteur Fire TV Stick Basic Edition d’Amazon se connecte au port HDMI du téléviseur pour permettre aux utilisateurs de profiter des contenus sur Netflix, YouTube, Hulu ou sur Prime Vidéo du géant de l’e-commerce. Le dispositif intègre 8 Go d’espace de stockage pour les jeux vidéos et applications, un processeur quadcore et 1 Go de mémoire vive. Il propose une expérience de streaming rapide et fluide, et le support Wi-Fi 802.11ac de l’appareil permet de profiter des contenus High Efficiency Video Codec (HEVC) en HD.

Cette nouvelle clé HDMI d’Amazon vient se placer face notamment à la Chromecast de Google, mais elle n’intègre pas le support vocal Alexa, à la différence de la Fire TV Stick originale. L’appareil est disponible pour environ 39,99 euros pour les membres Prime. Les autres doivent débourser 59,99 euros pour s’en procurer.