Un concept car Art déco pour Mercedes

Mercedes est connue pour ses voitures de luxe. Le constructeur automobile s’est inspiré des modèles qui ont fait la splendeur des années 1930 pour concevoir la Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet. En effet, la voiture passe difficilement inaperçue avec ses six mètres de long. Ses lignes épurées rompent également avec les modèles actuels alors qu’à l’avant, son immense calandre forme un ensemble cohérent avec ses gentes à bâtons de 24 pouces. À l’arrière, le constructeur a fait un clin d’œil au monde du yacht. D’ailleurs, la peinture « nautical blue » de la Vision 6 se rencontre couramment dans les ports.

Mercedes poursuit sur cette lancée dans l’habitacle. Les sièges en cuir blanc y côtoient un plancher en bois et un ensemble de commandes tactiles. La Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet embarque un écran numérique sur la planche de bord, mais aussi du côté des portières. Il donne accès aux informations sur la voiture et à plusieurs commandes. L’interaction avec la voiture va plus loin avec la possibilité de solliciter le service de concierge d’une intelligence artificielle embarquée. De plus, des capteurs biométriques détectent constamment l’état de santé du conducteur.

Sous le capot, on retrouve un moteur entièrement électrique qui développe 750 chevaux. Une puissance qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en moins de quatre secondes. La vitesse de pointe se chiffre à 250 km/h alors que l’autonomie est d’environ 500 km. Mais une recharge de cinq minutes suffit à parcourir 100 km supplémentaires en mode décapotable ou en déployant le toit.

