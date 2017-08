Le prochain concert de Coldplay sera diffusé en VR

Le prochain concert de Coldplay sera diffusé en direct et en réalité virtuelle. Samsung et Live Nation se sont associés pour diffuser le concert du groupe pop en VR. Les fans pourront visualiser la scène comme s’ils y étaient.



Coldplay tiendra le 17 août prochain un concert à Chicago. Pour les fans qui n’ont pas eu l’occasion d’assister à leur tournée « A Head Full of Dreams », c’est une seconde chance pour eux de vivre l’expérience à condition bien sûr de posséder un casque Gear VR. S'il est prévu que le concert soit diffusé en direct, un replay devrait également être prévu par la suite pendant un temps limité.



Il n’est pas surprenant de voir Coldplay participer à un tel événement. Le groupe est en effet adepte des nouvelles technologies et a bien accueilli l’idée de voir un de leurs concerts être diffusé en VR. Le show sera diffusé dans 50 pays le 17 août à 9H30 (heure locale).

