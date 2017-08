Concours Cars 3 : faites le plein de goodies Flash McQueen !

Fan des sympathiques voitures qui parlent de la saga Cars ? Envie de jouer avec des petits véhicules à l'effigie de Flash McQueen, de Guido ou du redoutable Jackson Storm ? Ce concours est fait pour vous.



A l'occasion de la sortie de Cars 3, et en partenariat avec Disney, nous vous proposons de gagner l'un des trois lots suivants :

un ensemble de 2 figurines de démolition Crazy 8 du circuit Thunder Hollow Disney Pixar Cars 3 (d'une valeur de 36,00 €)

un boîtier de jeu Jackson Storm, Disney Pixar Cars 3 (d'une valeur de 28,00 €)

un Mug Disney Pixar Cars 3 (d'une valeur de 17,00 €)

Pour prétendre à l'un de ces trois lots, rien de plus simple : rendez-vous sur Twitter et suivez les comptes Tom's Guide (@TomsGuideFR), Tom's Bon Plan (@Toms_BonsPlans) et Disney (@DisneyFR), et de retweeter le concours.

Temps de l'opération ? Moins d'une dizaine de secondes, montre en main. Alors n'hésitez pas et dépêchez-vous, car vous avez jusqu'au 08/08/17 pour participer. Un tirage au sort sera effectué le lendemain, à la suite de quoi les heureux élus seront contactés via Twitter.