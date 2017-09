Gagnez un OnePlus 5 et plein de goodies !

Cela ne fait désormais plus aucun doute : au regard de la concurrence, le OnePlus 5 est l'un des meilleurs téléphones de l'année. Et que diriez-vous de gagner un exemplaire du fameux smartphone, qui plus est dans sa version 128 Go / 8 Go ? C'est ce que OnePlus et Tom's Guide vous proposent dans le grand jeu-concours back to school, qui démarre dès aujourd'hui ! L'idée ? Vous équiper, tout en OnePlus pour la rentrée des classes.

S'affichant à 499 euros, le OnePlus 5 rivalise sans difficulté avec les ténors du genre que sont le Galaxy S8 ou l'iPhone 7, tous deux vendus plus chers. C'est ce qu'il est ressorti de notre test de l'appareil, ou même du face-à-face Galaxy S8 / OnePlus 5 : le OnePlus 5 n'a clairement rien à envier à ses concurrents, tant pour ses performances, son endurance ou la qualité de ses prises de photos.



Alors, pourquoi ne pas vous laisser tenter par notre grand jeu-concours en essayant de remporter l'appareil ? Pour cela rien ne plus simple : participez simplement à notre grand concours. Suivez les comptes Twitter de Tom's Guide, Tom's bon Plan et OnePlus, et RT le tweet du concours.



Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, c'est tout un « pack » que nous vous en fait proposons de vous faire gagner. Voilà donc tout ce que l'heureux élu remportera :

Soit plus de 690 € de prix au final ! Le jeu-concours a lieu du 12/09/17 au 14/09/17, et un tirage au sort aura lieu le 15/09/17. Alors, dépêchez-vous et rendez-vous vendredi pour connaître le grand gagnant de ce pack. Enfin, n'oubliez pas : si vous êtes étudiant, vous bénéficiez d'une réduction de 10% pour toute commande. Les détails de cette offre sont accessibles sur cette page : https://oneplus.net/fr/student-program.



Rappel de la marche à suivre pour participer au concours : suivez les comptes Twitter de Tom's Guide, Tom's bon Plan et OnePlus, et RT le tweet du concours