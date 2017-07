Confederate : les créateurs de Game Of Thrones ont trouvé leur nouvelle série

Dans un an, n'en déplaise aux nombreux fans, la série Game of Thrones s'arrêtera définitivement. Mais ses deux showrunners, David Benioff et D.B. Weiss, savent déjà ce qu'ils feront à l'arrêt de GoT : ils s'attaqueront à une nouvelle série, baptisée Confederate.



HBO vient ainsi de confirmer la production de la nouvelle de série des showrunners de GoT. L'histoire de Confederate se déroule dans un monde où, après la Guerre de Sécession, les États du Sud ont créé leur propre nation. Dans celle-ci, laquelle l'esclavage a été légalisé. Les tensions entre les deux nations sont toujours là et le pays est au bord d'une 3e guerre civil. La série se concentrera sur des personnages issus des deux côtés : esclaves, journalistes, politiciens ou combattants de la liberté.

La série sera donc « uchronique » : elle réécrira l'histoire des États-Unis en modifiant l'un de ses événements fondamentaux. Elle joue clairement sur les plates-bandes de séries à succès comme The Man in the High Castle (disponible sur Amazon en France) ou The Handmaid’s Tale (diffusé sur OCS en France).



Les showrunners réfléchissent à ce projet depuis plusieurs années déjà, et ont même envisagé d'en faire un film. Mais leur expérience sur Game of Thrones les a convaincus de continuer à travailler avec HBO et à en faire une série. La production de cette nouvelle série ne débutera pas avant l'arrêt de GoT. En conséquence, la diffusion de Confederate ne devrait pas avoir lieu avant 2019.