Nintendo Switch : la compatibilité des manettes GameCube était un accident

La mise à jour 4.0.0 de la Nintendo Switch a apporté plusieurs modifications à la console. Outre la capture de vidéo, les joueurs peuvent désormais remplacer la manette Pro Nintendo Switch en une manette tierce à l’instar d’un contrôleur GameCube.

Une surprise pour le constructeur

La compatibilité de la console avec les manettes tierces n’a toutefois pas été officialisée : la fonctionnalité a été découverte par les joueurs qui en ont publié une vidéo sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Il s’avère également que cette intégration fût le résultat d’un accident, selon une déclaration de Reggie Fils-Aime, président de Nintendo of America, à Stephen Totilo, du blog spécialisé dans le jeu vidéo : Kotaku. Outre la confirmation de la compatibilité de la console avec le « périphérique pour Wii U » et les « contrôleurs GameCube », Reggie Fils-Aime a également admis en être surpris.

La compatibilité de la console avec les manettes GameCube ne veut cependant pas dire que la société se prépare à intégrer la Super Smash Bros. sur la Nintendo Switch, selon la clarification du président de Nintendo of America.