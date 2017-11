Le PlayStation Now enfin dispo en France

Le « Netflix du jeu vidéo » de Sony, PlayStation Now, est maintenant disponible en France avec près de 480 titres compatible ssur PS3 et PS4. Les principaux jeux PlayStation sont désormais accessibles depuis une console ou un PC, après plusieurs années d’attente.

Sony a annoncé l’arrivée de son service de jeu vidéo dématérialisé en France avant la Paris Games Week 2017. Le service de streaming de jeux par abonnement mensuel de 16,99 euros propose des titres phares tels que Red Dead Redemption, Borderlands, Rachet & Clank All 4 One ou Injustice : Gods Among Us. Il existe en tout 480 titres disponibles, pour l’instant, sur le service, mais Sony prévoit prochainement d’ajouter des titres supplémentaires.

Une période d’essai de sept jours est gratuitement offerte pour permettre aux joueurs de profiter du service, selon Sony qui propose un accès illimité à son catalogue de jeux en ligne, un service cloud pour les sauvegardes, une possibilité de débloquer des trophées PS3 et PS4, un Chat multijoueur en ligne et un partage des mises à jour moyennant abonnement mensuel sur son service.