[Promo] PS4 Slim 500 Go + 2ème manette à 231 €

Le site allemand d'Amazon propose actuellement la console Sony PlayStation 4, en version Slim, équipée d'un disque dur de 500 Go et livrée avec une deuxième manette sans fil DualShock 4, pour seulement 231,60 € (avec les frais de port vers la France).



Comme son nom l'indique, la Playstation 4 slim a des dimensions réduites par rapport à la première PS4. Elle est également plus légère et s'avère aussi légèrement moins bruyante.



Sa connectique est similaire à celle de la PS4 première du nom, à l'exception de la sortie audio numérique optique.







>>> Lire : PS4 vs PS4 Slim : quelle console choisir ?