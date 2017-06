Un rare exemplaire de Dreamcast Hellokitty vendu aux enchères

Une version Hellokitty de la Dreamcast a fait son apparition sur eBay. Il s’agit d’une console lancée en 1999 par Sega et Sanrio dont le personnage fictif avait alors commencé à se faire un nom. Elle est transparente et se décline en bleu et en rose. Sur le site de ventes aux enchères, son prix a déjà atteint les 250 $ avec les frais d’envois, soit cinq fois la valeur d’une Dreamcast normale.

La console est vendue avec un adaptateur secteur, un câble AV, une manette, un clavier ainsi qu’un VMU. Sur chaque pièce, on retrouve des références à Hello Kitty avec des impressions similaires à celles de la console centrale. Comme la carte mémoire à l'écran LCD de Sega, la manette et le ventilateur en plastique à l’intérieur de la Dreamcast sont également transparents. À l’époque, Sega voulait principalement séduire un public féminin en lançant cette version aux couleurs d’Hellokitty.

Il n’en demeure pas moins qu’elle pourrait intéresser les fans de Sega aux États-Unis puisqu’il s’agit d’une édition limitée. La société japonaise n’en a construit que 1500 exemplaires pour chaque couleur. En outre, le marché américain n’a connu que la version standard de la Dreamcast et la Black Dreamcast Sports Pack.

> > > Lire aussi Petya : le malware fait encore plus peur et plus mal que WannaCry