[Promo] La Xbox One S 1 To + 3 jeux + 2ème manette + 1 Blu-ray 4K à 299 €

Cette offre deDarty, centrée autour de la dernière console de Microsoft, permet de découvrir immédiatement tous ses aspects pour seulement 299,00 €, au lieu de 488,78 € en temps normal.

La Xbox One S a plusieurs avantages par rapport à la première Xbox One : format plus compact, plus faible volume sonore en fonctionnement, technologie HR (pour une meilleure qualité d'image avec les télévisions compatibles avec cette technologie) et un lecteur ultra HD Blu-ray. Si vous possédez une télévision 4K, vous pourrez donc regarder le film Assasin's Creed (au format Ultra HD Blu-ray), compris dans l'offre, dans les meilleures conditions possibles.

Et pour ce qui concerne le jeu, cette offre comprend Forza Horizon 3 (à télécharger), Minecraft et Tomb Raider Definitive Edition. Une deuxième manette vous permet même de vous divertir avec un ami.

