[Promo] La Xbox One S 500 Go + Destiny 2 + 5 jeux à 234 €

Cdiscount propose la Xbox One S, en version 500 Go, accompagnée du récent hit Destiny 2 et des jeux Forza 3, Titanfall, Wolfenstein The New Order, The Evil Within et The Elder Scrolls Online pour 259 €.



Mais si vous passez la commande depuis l'application ou le site mobile de Cdiscount, vous pouvez bénéficier d'une remise immédiate de 25 € avec le code promo APP25E, ce qui porte la facture finale à seulement 234 €.



La Xbox One S a plusieurs avantages par rapport à la première Xbox One : format plus compact, plus faible volume sonore en fonctionnement, technologie HR (pour une meilleure qualité d'image avec les télévisions compatibles avec cette technologie) et un lecteur ultra HD Blu-ray.





