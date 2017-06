[Promo] La Xbox One S + 2 jeux à 189 €

Cdiscount baisse le prix de plusieurs packs Xbox One S. Comptez 199 € pour une version 500 Go avec deux jeux. Et si vous passez la commande depuis le site mobile, vous pouvez bénéficier de 10 € de réduction supplémentaires, avec le code MOBILE10.

>>> [Test] Xbox One S : on craque ou pas pour la dernière console de Microsoft ?



La Xbox One S a plusieurs avantages par rapport à la première Xbox One : format plus compact, plus faible volume sonore en fonctionnement, technologie HDR (pour une meilleure qualité d'image avec les télévisions compatibles avec cette technologie) et un lecteur Ultra HD Blu-ray.

La console permet également de lire une grande variété de fichiers multimédia (photos, musiques et vidéos).