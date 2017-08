Microsoft : la gamme Surface se fait tacler par Consumer Reports

Depuis hier, Microsoft est dans la tourmente : Consumer Reports, l'équivalent américain de Que choisir, refuse désormais de recommander les produits de la gamme Surface. En cause : leur manque de fiabilité dans les deux ans qui suivent leur achat. Bien évidemment, Microsoft a aussitôt réagi...



Les produits Surface sont-ils si fragiles que Consumer Reports l'affirme ? Le magazine a pris en modèle un vaste échantillon de 90 000 propriétaires de tablettes et d'ordinateurs portables. Parmi eux, Consumer Reports a constaté que 25% de ceux qui disposaient de matériels Microsoft Surface faisaient les frais de problèmes en tout genre d'ici la fin de la 2e année de leur achat. Jerry Beilinson, rédacteur dans la revue, enfonce le clou en affirmant : « Si vous vous préoccupez de la durée de vos produits, il serait préférable d'utiliser une marque qui a une fiabilité plus élevée. »



Parmi les réponses obtenues par le sondage de Consumer Reports, les utilisateurs se plaignent de blocage de leur appareil, qui s'éteint aussi de façon inattendue ou souffre de problèmes tactiles.

Microsoft s'étonne, tandis qu'Apple est toujours en tête

Dans un billet posté sur le blog officiel de Windows, le big boss des produits Microsoft Panos Panay répond en ces termes : « l'enquête de Consumer Reports d'aujourd'hui est décevante. Bien que nous respections Consumer Reports, nous ne sommes pas d'accord avec leurs résultats. »



Il explique sa contre-attaque en ces termes : « Surface a connu un joli parcours au cours des dernières années, et nous avons beaucoup appris. Au sein de l'équipe Surface, nous suivons la qualité en permanence, en utilisant des mesures qui prennent en compte les taux de panne et de retour. Notre taux de panne prévu sur 1 ou 2 ans et le taux de retour réel pour la Surface Pro 4 et le Surface Book sont nettement inférieurs à 25%. En outre, nous suivons d'autres indicateurs de qualité tels que les incidents par unité (UIP), qui se sont améliorés de génération en génération et se situent maintenant à des niveaux record inférieurs à 1%. » Panos Panay ajoute également que « 98% des utilisateurs de Surface Pro 4 et des utilisateurs de Surface Book se disent satisfaits de leur appareil. »



Selon la même revue, le matériel le plus fiable reste celui fabriqué par Apple. Nul doute que cette histoire n'a pas fini de faire parler d'elle et risque de ternir le blason jusqu'à présent doré de Microsoft dans le monde du hardware.