Elle se fait arrêter avec 102 iPhone en contrebande sur elle

En voyage entre Hong Kong et la Chine, une femme vient de se faire arrêter par la douane : elle avait tenté de passer illégalement plus d'une centaine d'iPhone en les dissimulant tout autour de son corps.



La femme a donc été prise en flagrant délit de contrebande : elle avait caché 102 iPhone autour de son torse. Les agents des douanes de Shenzhen ont constaté des gonflements suspects et l'ont interpellée pour la fouiller. Elle avait également caché 15 montres de luxe, pour un poids total de 20 kg. Au final, elle portait près de 100.000 euros sur elle de marchandise frauduleuse. Les autorités de Shenzhen affirment que les contrebandiers tentent généralement de passer moins d'une douzaine d'iPhone, mais que ce genre de cas est plutôt très rare.



La femme qui vient de se faire arrêter n'a cependant pas battu le record, détenu par un homme qui avait tenté de passer illégalement 146 appareils en 2015. Si la Chine commercialise officiellement l'iPhone depuis 2009, le smartphone d'Apple est vendu beaucoup plus cher là-bas à cause des taxes (environ 30% de plus). L'importation illégale d'iPhone étant un marché très lucratif, on voit difficilement comment le phénomène pourrait s'arrêter.

>> L'iPhone 8 devrait ressembler à ça (et il aurait du retard)