Il est désormais possible de contrôler YouTube TV via Google Home

Il est désormais possible de contrôler le service YouTube TV via les enceintes connectées Google Home. Jusqu’à présent, il était uniquement possible de gérer les vidéos YouTube avec un appareil Chromecast mais la fonctionnalité n’était pas disponible pour YouTube TV.



Google a mis à jour son assistant virtuel et la reconnaissance vocale sur ses enceintes connectées. L’utilisateur peut désormais demander à Google Assitant de changer sur une chaîne ou un programme spécifique. L’assistant n’a pas forcément besoin d’une demande spécifique. L’utilisateur peut rester vague et demander à mettre un match en direct sans spécifier une chaîne en particulier.



Puisque Youtube TV n’est pas disponible que dans certaines villes américaines, cette nouvelle fonctionnalité ne concerne pas encore l’ensemble des utilisateurs. Elle montre toutefois les améliorations possibles apportées à Google Assistant ainsi que le potentiel des enceintes Google Home, Mini et Max.

