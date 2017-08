MixBin rappelle ses coques iPhone à paillettes pour risque de brûlure

Des milliers de coques iPhone à paillettes ont été récemment rappelées. Elles représentaient un risque élevé de brûlures et de surchauffe du smartphone. Ces coques étaient notamment vendues par Victoria's Secret et Amazon.



Plusieurs personnes ont eu la mauvaise surprise d’être blessées par les coques de leurs iPhone. Au total, ce sont 24 cas de personnes ayant eu la peau brulée ou irritée qui ont été reportés. Une femme présente même des cicatrices importantes. Toutes ces personnes avaient un point en commun : elles possédaient toutes des coques iPhone à paillettes.



Ces coques sont fabriquées par la société MixBin et ont été vendues par plusieurs distributeurs dont Victoria's Secret et Amazon.com. Suite aux nombreux cas de brûlures, les 263 000 exemplaires ont été rappelés. Les coques ont été principalement vendues au Canada, Mexique et aux États-Unis qui compte 19 personnes blessées au visage, à la jambe ou au cou.



Le liquide toxique qui contient les paillettes serait à l’origine des brûlures. MixBin a publié une liste afin de savoir si notre coque de protection fait partie des coques qui doivent être rappelées. Toutefois, il est difficile de les identifier puisqu’il faut avoir en sa possession l’emballage d’origine ce qui n’est pas souvent le cas. La société s’est également engagée à rembourser dans sa totalité l’accessoire.



