L'assistant Cortana s'invite sur Skype

Microsoft a annoncé l’intégration de son assistant Cortana au sein des applications iOS et Android Skype. Tout comme dans Google Allo, l’utilisateur pourra utiliser l’assistant virtuel au sein de l’application de messagerie. Microsoft est actuellement en train de déployer une nouvelle mise à jour de son application Skype. Cette nouvelle version comportera l’intégration de Cortana. L’utilisateur pourra avoir accès aux fonctionnalités de l’assistant directement au sein de Skype sans sortir de l’application et mettre fin à une discussion.



Comme sur Windows, l’utilisateur pourra demander à Cortana de fixer un rendez-vous, de donner un itinéraire, programmer des rappels, etc. S’il est possible d’invoquer Cortana en plein chat, on ignore néanmoins si l’assistant fonctionne lors d’un appel vocal ou d’une vidéo. Microsoft précise en revanche qu’il est possible de chater avec Cortana au sein de Skype.



La nouvelle mise à jour de l’application Skype est disponible sur iOS et Android.

