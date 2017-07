Cortana sait maintenant parler aux thermostats

Johnson Controls reinvents the thermostat

Microsoft lance en partenariat avec le spécialiste américain des systèmes de climatisation Johnson Controls son premier thermostat intelligent baptisé GLAS. L’appareil exécute le système d’exploitation Windows 10 IoT Core destiné aux objets connectés s’appuyant sur une architecture ARM ou x86/x64.



Les commandes basiques du thermostat sont accessibles à partir d’une interface en verre fixé sur le mur. Il y est possible de régler la température, d’afficher une information de l’agenda et de mesurer la qualité de l’air. Cependant, GLAS va plus loin en étant compatible avec Cortana. L’appareil règle la température selon les préférences de l’utilisateur, ses activités, les caractéristiques du logement et la météo. La commande vocale est présente tout comme les capteurs de mouvements pour détecter la présence d’un interlocuteur. Ainsi, il est possible de lancer ses instructions à partir d’une autre pièce.



Jonson Controls a opté pour un design plus classique et assez discret concernant l’interface en verre. L’entreprise a choisi une forme rectangulaire alors que la tendance des constructeurs actuels penche sur des lignes arrondies. Pour sa part, Microsoft a intégré GLAS à son service cloud Azure permettant un contrôle à distance. Les deux partenaires n’ont pas encore révélé la date de sortie et le prix.

