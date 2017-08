Un premier teaser pour le court-métrage basé sur le jeu Papers, Please

L’adaptation des jeux vidéo au cinéma a le vent en poupe comme l’a démontré le film Warcraft qui a généré 400 millions de dollars à travers le monde. Le concepteur du jeu d’observation et de réflexion Papers, Please entend entrer dans le sillage de Duncan Jones (réalisateur de Warcraft) en annonçant en mai dernier, son projet de court-métrage pour son jeu phare, quoique dans un registre certainement plus modeste.

Un scénario fidèle au jeu

Pour ceux qui ne connaissent pas, Papers, Please place le joueur dans la peau d’un agent de l’immigration de l’État fictif d’Arstotzka, en charge de contrôler et valider ou recaler toutes les demandes d’entrées sur le territoire sous l’étroite surveillance du gouvernement. Il faut dire que le jeu vidéo ne manque pas d’allusions aux difficultés administratives rencontrées par les demandeurs d’asile et les réfugiés… C’est donc tout naturellement que le court-métrage qui s’en inspire en reprend le titre et les questions abordées, comme le confirme le tout premier teaser dévoilé il y a quelques jours (à découvrir plus bas).

Le film court Papers, Please mettra en scène l’acteur russe Igor Savochkin dans le rôle de l’agent responsable du service d’immigration. Le tournage se fera en Russie sous la direction du réalisateur Nikita Ordynskiy, avec sa sœur Liliya Ordynskiy à la production, en vue d’une sortie d’ici décembre 2017.