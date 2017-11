The Punisher : que vaut la série du plus badass des héros Marvel ?

Plus que quelques jours à patienter avant de voir débarquer la première saison de The Punisher sur Netflix. Le personnage, que l'on a déjà pu apercevoir dans la seconde saison de Daredevil, revient pour un tour et va devoir assumer cette fois les conséquences de ses actes passés. Nous avons pu visionner l'intégralité de la saison et autant le dire tout de suite : la série est bien meilleure qu'Iron Fist ou The Defenders. En revanche, âmes sensibles s'abstenir : Frank Castle ne fait pas dans la dentelle et dézingue du vilain à tout va. Mais The Punisher n'est pas qu'une grosse série d'action et permet d'en apprendre beaucoup sur les motivations du personnage et son passé de militaire. Faut-il se jeter dès vendredi, jour de sa diffusion sur Netflix ? Nous vous donnons toutes nos impressions dans notre Geek Critique « garantie sans spoiler » en lien ci-dessous :



The Punisher : on craque ou pas pour la dernière série Marvel de Netflix ?