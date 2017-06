Cubetto retourne sur Kickstarter pour financer sa nouvelle plateforme

La société Primo Toys a lancé Cubetto pour apprendre à coder aux enfants. Le gadget se compose d’un minirobot en bois, 16 blocs de commande, une console de programmation, un livre d’instruction et un tapis de jeu. Depuis, les Cubettos ont connu le succès et ont les retrouve dans certaines écoles primaires. Primo Toys les commercialise même dans 96 pays.

Fort de ce succès, l’entreprise est revenue sur la plateforme de financement participatif avec une nouvelle version. A part les quatre packs d’aventures de 2016 remis au gout du jour, ce nouveau set de Cubettos comporte deux nouveaux tapis de jeu et livre d’instruction intitulé, Polar Expedition et Swarmy Swamp. Cependant, Primo Toys envisage d’ajouter plus de contenu pour cette année via cette nouvelle plateforme. En tout cas, l’entreprise semble déjà en bonne puisqu'elle semble avoir la reconnaissance du public. En effet, elle a dépassé ses objectifs de financement de 100000$ en trois heures et 38 minutes. Actuellement, le projet a récolté plus de 370000$. Attendu pour septembre prochain, le nouveau kit Cubettos sera vendu à un prix fixé à 265 $.

