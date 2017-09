Cummins dépasse Tesla et lance un poids-lourd électrique

Cummins, plus connu pour ses moteurs diesel ou au gaz naturel, a dévoilé son premier poids-lourd électrique baptisé AEOS. Cummins double ainsi le constructeur Tesla qui devrait présenter son semi-remorque électrique le mois prochain.



Après les voitures électriques, Tesla annonce déjà depuis un moment qu’il sortira un poids-lourd électrique. Cummins, lui, ne s’est pas fait attendre puisqu’il vient de présenter officiellement le Cummins AEOS. Cette annonce est assez surprenante puisqu’elle n’était pas attendue, et qu’elle vient d’autant plus de la part d’un fabricant de moteurs Diesel et gaz naturel.



Le Cummins AEOS est un poids-lourd de classe 7 capable de transporter jusqu’à 20 tonnes de marchandise. D’un poids de 8 tonnes, il est équipé d’une batterie de 140 kWh, ce qui permet de rouler pendant 160 kilomètres avec une seule charge. Le camion pourrait aller jusqu’à 300 kilomètres avec un range-extender diesel supplémentaire.



Le poids-lourd 100% électrique de Cummins a été développé dans le but de réaliser du transport de marchandises sur des courtes distances. Cummins a peut-être dévoilé un premier prototype du AEOS, mais rien ne dit encore si une commercialisation est prévue.

