Daimler grille la politesse à Tesla et dévoile son poids lourd électrique

Daimler, le constructeur allemand qui possède Mercedes a révélé hier son poids lourd électrique. Baptisé E-Fuso Vision One, l’engin ne devrait pas être commercialisé avant quatre ans.



Le premier poids lourd de Daimler est capable de transporter une charge de 11 tonnes maximum. Niveau autonomie, il peut parcourir jusqu’à 350 kilomètres avec une seule charge et est équipé d’une batterie de 300 kWh. Toutefois, il s’agit pour l’instant d’un prototype et les chiffres en termes d’autonomie et de poids sont susceptibles de changer sur la version finale.



Avec l’E-Fuso Vision One, Daimler propose un camion électrique léger. Il servira essentiellement à transporter de la marchandise sur de courtes distances entre plusieurs villes. Le poids lourd est encore en phase de test et Daimler déclare qu’il ne sera pas commercialisé avant quatre ans. Le constructeur vise notamment les marchés européens, américains et japonais.



Cette présentation arrive un peu avant que Tesla ne dévoile son poids lourd électrique. Le constructeur américain devait dévoiler son truck ce mois-ci, mais a dû repousser la présentation au mois prochain. Tesla préférait en effet se concentrer sur son retard de production concernant la Model X.

