Netflix tease la saison 3 de Daredevil, mais juste un peu

C'est l'année prochaine que reviendra sur Netflix le super-héros écarlate Daredevil. En attendant que le justicier aveugle revienne hanter les toits de Hell's Kitchen, le diffuseur américain nous offre un tout premier teaser lié à la saison 3.



Si vous n'avez pas encore vu The Defenders, mieux vaut ne pas lire ce qui suit, car le teaser de Netflix fait référence à un événement marquant de la fin de la fin de la saison.

C'est bon, nous pouvons y aller ? Le diffuseur américain vient donc de diffuser un tout premier teaser concernant la troisième saison de Daredevil, teaser qui fait le lien avec The Defenders. Rappelez-vous : à la fin de la première saison de The Defenders, Matt Murdock se sacrifiait et était enseveli avec Elektra sous un immeuble. C'était tout du moins ce que l'on pouvait supposer, car dans toutes les dernières secondes de la série, on apprenait qu'il avait peut-être survécu et qu'il avait été recueilli par une femme (qui pourrait bien être... là, on ne peut pas vous le révéler sans vous spoiler complètement la saison 3 de Daredevil, mais si vous connaissez bien la BD de Frank Miller, vous savez de qui il s'agit).



Sur son compte officiel Twitter, on peut lire un message issu d'un verset de la Sainte Bible « Comme une fontaine troublée et une source corrompue, ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant. » Message que le personnage principal signe d'un « Je vais bien ». Comme on s'en doutait donc, Matt Murdock n'est pas mort et il devrait revenir en pleine forme dans la saison 3, sans passer par le truchement d'une résurrection (comme cela a été le cas pour Elektra).



La nouvelle saison sera diffusée l'an prochain, sans date précise. D'ici là, nul doute que Netflix publie d'autres teasers du genre, et très probablement diverses bandes-annonces.