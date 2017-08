Darkwood : le jeu distribué sur les torrents par ses développeurs

Darkwood - Trailer

Les Polonais d’Activ Wizard ont décidé de distribuer gratuitement Darkwood, leur dernier jeu sorti le 17 août. Leur objectif est de permettre à tout à chacun de s’y essayer et surtout de couper l’herbe sous le pied des revendeurs de clés Steam, véritables « cancers » de l’industrie vidéoludique, d’après eux.



D’habitude, les créateurs de jeux vidéo mettent tout en œuvre pour verrouiller leurs projets et les protéger contre le piratage. Le studio indépendant polonais a choisi l’option inverse en distribuant son jeu d’horreur en vue du dessus via les torrents, dans une version sécurisée et non protégée. Outre les revendeurs qui cassent le marché, c’est la réaction d’un fan qui les a décidés. Le jeune joueur demandait un remboursement du jeu sur Steam, arguant qu’il ne voulait pas que ses parents tombent sur cette facture à la fin du mois. Une question d’argent donc qui a participé à la décision d’Activ Wizard.



Ce n’est pas pour autant qu’ils s’asseyent sur leurs royalties. Ainsi, s’ils veulent que tous les joueurs puissent essayer Darkwood, il leur demande aussi de l’acheter dès qu’ils en ont les moyens et surtout d’éviter les revendeurs de clés Steam. Il est aussi possible de l’acquérir chez Gog.com ou le Humble Store.

>>> Darkwood sur Steam