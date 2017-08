David Tennant (Kilgrave) sera de retour dans la saison 2 de Jessica Jones

Kilgrave est l’un des méchants les plus redoutables de la saison 1. Ce personnage campé par David Tennant dispose d’un pouvoir de suggestion à la suite d’un contact avec un produit chimique alors qu’il effectuait une mission aux États-Unis. Il semble bien que L’Homme Pourpre soit de retour dans la prochaine saison. L’annonce vient de Marvel Television, l’un des producteurs de la série TV. Une photo officielle, partagée par Entertainment Weekly, a également montré l’homme au côté de l’héroïne.

Marvel Television garde cependant le secret quant au rôle de Kilgrave dans la saison 2. David Tennant tournera ainsi au côté de Rachael Taylor qui interprète Trish Walker, la meilleure amie de Jessica Jones. L’acteur australien Eka Darville reviendrait également sous les traits de Malcom Ducasse à en croire les quelques photos du tournage qui ont fait le tour du web. S’il n’y a pas d’imprévu, la série TV arrivera sur Netflix en 2018 après la retransmission de The Punisher. Et pour ceux qui ont suivi la première saison de Jessica Jones, il semble peu probable que l’Homme Pourpre revienne en chair et en os.