Daydream VR de Google arrive tranquillement sur Galaxy S8 et S8+

Les Samsung Galaxy S8 et Galaxy S8+ sont désormais compatibles avec la plateforme Daydream VR. Google a annoncé la nouvelle hier sur son compte Twitter. Le géant américain avait révélé que la plateforme de réalité virtuelle serait disponible sur les deux smartphones plus tôt cette année.

Lors de son lancement l’an dernier, la plateforme Daydream était uniquement disponible sur le Google Pixel. Désormais, en plus des smartphones Huawei, Asus, ZTE et Lenovo on peut ajouter Samsung à la liste des smartphones compatibles avec la plateforme VR.

Les utilisateurs de Galaxy S8 et S8+ pourront bientôt profiter des applications conçues pour Daydream. Google est en train de déployer la nouvelle mise à jour de la plateforme aux États-Unis pour l’instant. La compagnie a déclaré qu’il faudrait attendre encore un peu avant que la compatibilité ne soit déployée à l’ensemble des utilisateurs.

Les smartphones Galaxy S8 et S8+ sont à partir de maintenant les seuls smartphones à proposer à la fois la plateforme Daydream VR mais également la Gear VR soutenue par Oculus.



Google prévoit 11 smartphones compatibles avec Daydream VR d’ici la fin de l’année.



>>>>>>>>> Lire aussi : Samsung Gear VR : que vaut la v2 du casque de réalité virtuelle?