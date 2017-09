Mémoire vive : deux fois plus rapide, la DDR5 arrive en 2019

Composant indissociable du processeur, la mémoire vive (RAM) évolue. La DDR4 actuelle devrait céder sa place à la DDR5. Deux fois plus rapide, elle ne devrait cependant pas voir le jour avant 2019.

Les prix de la mémoire vive ne cesse d’augmenter et ont presque doublé depuis un an. En cause, les producteurs de RAM qui favorisent le marché de la téléphonie mobile. Prioritaires, les smartphones laissent la seconde place aux serveurs. Viennent ensuite les ordinateurs individuels. D’où une montée des prix. Mais celle-ci ne devrait pas s’éterniser grâce à la prochaine apparition de la DDR5.



Pour l’instant, seule une entreprise, Rambus, assure avoir mis au point un prototype de DDR5 DIMM à partir des données du JEDEC, organisme qui planche sur le standard DDR5.



Côté performances, la DDR5 est deux fois plus rapide que la DDR4 avec une bande passante de 51,2Gb/s, contre 25,6 Gb/s pour l’actuelle DDR4.



« Nous anticipons une production en 2019 », explique Rambus à EETimes. Cette première salve devrait être réservée aux serveurs. 2020 semble plus probable pour une disponibilité sur le marché grand public.

