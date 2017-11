Deadpool 2 : Cable et Wade Wilson fêtent Thanksgiving en famille

Alors qu'il va falloir patienter encore quelques mois avant de voir débarquer Deadpool 2 dans les salles obscures, la Fox entame déjà la promotion du film de David Leitch. Premier éléments à être diffusé : un poster mettant en scène le mutant disert et toute sa bande autour d'une table dressée pour Thanksgiving.



Si le réalisateur de Deadpool 2 a récemment tourné les dernières images du film, celui-ci ne sortira pas avant le le 30 mai 2018 en France. Histoire de patienter jusque là, la production vient de diffuser un premier poster officiel du film. On y voit un Deadpool réuni avec toute sa bande d'amis (Vanessa Carlysle, Colossus, la Fouine, Negasonic Teenage Warhead, etc.) autour d'une dinde de Thanksgiving. Les fans n'auront pas manqué de remarquer également la présence du mutant Cable, interprété par Josh Brolin, et qui rejoint donc toute l'équipe à l'occasion de ce second volet. Enfin, tout au fond à droite, une photo de Stan Lee vient parfaire ce tableau idyllique.



Est-ce à dire que l'on aura droit à une première bande-annonce du film pour Thanksgiving ? Rendez-vous est pris le 23 novembre prochain.