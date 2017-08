Deadpool 2 : Ryan Reynolds publie la première photo de Domino

Deadpool 2 donne rendez-vous en juin 2018 à ses fans. En attendant, l’acteur principal, Ryan Reynolds, continue de livrer les dessous du tournage. Après un premier teaser mis en ligne mars dernier, l’acteur dévoile maintenant une photo de la mutante Domino sur son compte Twitter. Le personnage campé par Zazie Beetz apparaît devant un feu de bois. Elle pose sur le costume rouge de Deadpool, ses armes placées à portée de main. Ryan Reynolds accompagne la photo d’un petit mot disant : « Certaines personnes savent maîtriser le tapis rouge ».

> > > Lire aussi Alien : la Fox travaillerait sur de nouveaux films après la saga Prometheus

Domino diffère, sous quelques aspects, de la version dépeinte par les comics. Elle arbore maintenant une coupe afro et un cercle clair entoure son œil droit. Mais ses capacités ne changeront pas dans ce second volet de Deadpool. La mutante est toujours capable de faire pencher la chance en sa faveur dans les situations de stress intense. En outre, son talent pour les armes à feu et les armes blanches lui donne un certain avantage dans les combats au corps à corps. Domino retrouvera aussi son coup de cœur, le grand mutant Cable, incarné par Josh Brolin.