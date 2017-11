Deadpool 2 : un premier teaser complètement délirant

Wet on Wet : le premier teaser de Deadpool 2.

Surfant sur sa réputation du super-héros le plus déjanté des comics, Deadpool se paie un premier teaser parodique pour son prochain film.



Reprenant à son compte l'ancienne émission The Joy of Painting de Bob Ross, Deadpool s'affiche dans un premier teaser burlesque. Le mutant disert s'essaie ici au métier de professeur de peinture, non sans un certain succès. Mais ce même teaser est aussi l'occasion d'entrapercevoir les premières images du film (à 1 minute 30). On y reconnaît notamment la mutante Negasonic Teenage Warhead, l'aveugle Blind Al ou encore le chauffeur de taxi Dopinder. Nulle trace en revanche de Cable, le célèbre mutant revenu du futur et fils de Cyclope. Il faudra patienter encore un peu avant de profiter d'une bande-annonce complète... Probablement pour Thanksgiving, à en croire la peinture qui clôt celle-ci et que nous avons évoquée la semaine passée ?



Deadpool 2 sortira le 30 mai 2018 en France. Il s'agira de l'un des 3 films de la licence X-Men prévus l'année prochaine, les deux autres étant New Mutants (4 avril 2018) et Dark Phoenix (31 octobre).