Death Note : l'adaptation de Netflix se dévoile dans une bande-annonce

C’est cet été que sortira l’adaptation en long-métrage du manga culte Death Note sur Netflix. Après un premier teaser dévoilé en mars dernier, le film s’offre une nouvelle bande-annonce.

Décidément, la tendance à Hollywood est bel et bien aux adaptations de mangas cultes. Après Ghost in the Shell, Akira ou Bleach, ce sera prochainement à Death Note d’avoir droit à son adaptation en long-métrage en prises de vue réelles. Le film, réalisé par Adam Wingard (Blair Witch), racontera comment Light Turner, un jeune étudiant en droit, va utiliser un carnet magique pour tuer toutes les personnes dont il souhaite la mort. Influencé par le dieu de la mort Ryuk (Willem Dafoe) et sa petite amie, il va être pourchassé par la police et par L, un mystérieux détective de génie.

Si le premier teaser nous avait surtout permis de faire la connaissance de Light Turner, interprété par Nat Wolff, la nouvelle bande-annonce nous permet d’apercevoir la silhouette de Ryuk, ainsi que de découvrir le personnage du mystérieux L, interprété par Keith Stanfield.

Le film Death Note sera disponible sur Netflix à compter du 25 août prochain. Il s’agit d’une adaptation du manga de Tsugumi Ōba et Takeshi Obata, déjà adapté en animé entre 2006 et 2007.