Deathstroke : un film consacré à l'anti-héros de chez DC Comics ?

Après plusieurs films sur le Joker, Warner Bros serait en train de plancher sur un film consacré à un autre ennemi de Batman, Deathstroke. C’est en tout cas ce qui ressort des informations du magazine The Hollywood Reporter.

Selon les informations du magazine The Hollywood Reporter, le studio Warner serait actuellement en négociation avec le réalisateur britannique Gareth Evans pour consacrer un film à Deathstroke, l’un des principaux super-vilains de l’univers DC Comics. Gareth Evans s’est fait connaître en 2011 pour son film indonésien d’arts martiaux The Raid, particulièrement salué par la critique et les fans du genre.

Deathstroke, alias Slade Wilson, est un mercenaire et tueur à gages particulièrement puissant et fin tacticien. Il a notamment inspiré le personnage de Deadpool chez le concurrent Marvel, pour son profil alternant entre anti-héros et super-vilain. Deathstroke devait initialement faire son apparition dans un film DC Comics avec The Batman, lorsque Ben Affleck devait s’occuper de la mise en scène. Alors que Matt Reeves a finalement repris le flambeau, on ignore si Slade Wilson sera toujours de la partie. Toujours est-il que selon les informations de The Hollywood Reporter, Joe Manganiello, qui devait interpréter Deathstroke dans The Batman, reprendra le rôle dans le film qui lui sera consacré.

On ignore encore quand sortira le film sur Deathstroke ou même s’il se fera. Pour l’heure, aucun contrat ne semble avoir été signé et Warner n’en serait encore qu’au stade des négociations avec Gareth Evans.