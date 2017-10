IA : DeepMind (Google) ouvre une nouvelle section dédiée aux enjeux de société et à l’éthique

DeepMind, filiale de Google a annoncé la création d’une nouvelle unité baptisée DeepMind Ethics & Society. Cette unité sera travaillera sur l’intelligence artificielle et les nouveaux enjeux qu’une telle technologie soulève tels que l’éthique et le respect de la vie privée.



L’intelligence artificielle est considérée comme une technologie majeure du futur. De nombreux acteurs l’ont déjà intégré dans plusieurs de leurs appareils tels que les smartphones ou les enceintes intelligentes. Mais si l’intelligence artificielle représente un nouveau potentiel, elle représente également de nouveaux enjeux et de nouveaux défis auxquels l’homme devra faire face. Certaines personnalités comme Elon Musk par exemple ont déjà mis en garde contre les dérives d’une telle technologie.



Face à ces nouveaux défis, il faut donc étudier la question afin de s’y préparer au mieux. C’est pourquoi DeepMind a créé une nouvelle section totalement dédiée à cette problématique. Lancée il y a 18 mois, l’équipe compte déjà 8 membres internes et 6 membres externes. Elle devrait s’étendre à 25 employés l’année prochaine. L’unité se focalisera sur plusieurs thématiques telles que le respect de la vie privée, la transparence, l’impact économique, la morale, etc.

>>> Lire aussi : Facebook débranche l'IA qui avait inventé son propre langage