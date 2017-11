Deezer HiFi : une version lossless pour ordinateurs

Enfin, la nouvelle version de Deezer vient avec la fonction Flow qui est un assistant de recommandation et le service proposera bientôt des contenus exclusifs comme des interviews ou des Live de certains artistes.

Ce prix est le même que celui proposé par Tidal HiFi, qui offre toutefois un catalogue légèrement plus élargi avec 46 millions de chansons et près de 190 000 vidéos (dispose à ce jour de 36 millions de ses titres en lossless). Spotify a testé le même système audio sans perte de qualité plus tôt cette année, mais le service n'a pas encore lancé l'option sur sa plate-forme.