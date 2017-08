DeLorean dévoile sa voiture volante, la DR-7

Le constructeur automobile a marqué la mémoire d’une génération avec la DMC-12 du docteur Brown qui prenait les airs pour remonter le temps dans Retour vers le Futur. DeLorean compte encore s’illustrer, cette fois avec une voiture volante pleinement fonctionnelle. Cependant, le projet vient de Paul DeLorean, neveu du fondateur de l’entreprise en 1975. Il a créé DeLorean Aerospace en 2012, avec pour objectif le développement d’un aéronef à décollage et atterrissage verticaux (VTOL).

Paul DeLorean a déjà dévoilé le concept de son véhicule baptisé DR-7. L'engin ressemble à un petit avion de six mètres de long et de 5 mètres d'envergure. Il dispose de deux hélices placées à l’avant et à l’arrière. Elles peuvent basculer en position verticale lors du décollage ou de l’atterrissage. Selon DeLorean Aerospace, le DR-7 est capable de transporter deux passagers sur 190 kilomètres grâce à des moteurs entièrement électriques. Il s’agit pour l’instant d’un objectif à atteindre, puisque l’entreprise en est encore aux phases de test. Le DR-7 se décline actuellement en deux modèles produits à échelle réduite pour éprouver le concept.

Pour DeLorean Aerospace, le prochain objectif est de produire un prototype de taille normale dans un an. Par ailleurs, l’entreprise compte rendre le DR-7 entièrement autonome, éliminant ainsi la nécessité d’un pilote. En optant pour un service de partage de trajet, DeLorean Aerospace pourrait facilement rentabiliser ses véhicules dans les villes.

