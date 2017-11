iPhone X : à peine sorti, déjà démonté

Premier démontage de l'iPhone X

À peine sorti, l’iPhone X a déjà été démonté et pour une fois, on ne doit pas cette expérience à iFixit, mais à des réparateurs chinois qui nous en apprennent un peu plus sur les entrailles de ce smartphone ultra haut de gamme.



L’iPhone X se démonte comme un iPhone 7, soit par le côté de l’écran afin de ne pas arracher les nappes qui relient ce dernier à la carte-mère. Celle-ci a été réduite. Cette cure d’amincissement permet à Apple d’installer deux batteries au lieu d’une sur les autres modèles de la gamme. Disposées en « L », elles sont capables d’offrir 2 heures d’autonomie en plus comparée à un iPhone 7 ou 8. Un gain dont ne pâtit pas le design de l’iPhone X qui conserve des mensurations similaires à celles des iPhone 7 et 8.



iFixit devrait proposer un démontage plus détaillé dans les prochaines heures et surtout donner son verdict sur la facilité de réparation de cet iPhone X.