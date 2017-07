Muse réalise un clip grâce à une intelligence artificielle

MUSE - Dig Down [Official Music Video]

L’intelligence artificielle change peu à peu le mode de vie actuelle. Elle pourrait conduire les voitures ou piloter un avion dans un futur proche. Elle s’improvise également comme un réalisateur dans le dernier clip de Muse, Dig Down. En effet, les petites séquences vidéo y ont été assemblées par un IA. Elles ont été puisées directement sur internet et forment les paroles de la chanson.

On retrouve ainsi différents politiciens, humoristes ou artistes qui reprennent le texte du groupe de rock. Le 6 juillet, la première réalisation de l’IA s’est basée sur des extraits d’émissions et de journaux télévisés. Mais Muse compte proposer une nouvelle version chaque jour, pendant un mois. Le 10 juillet, c’était ainsi au tour d’Hillary Clinton, Barack Obama, Donald Trump et de la présidente du Front national, Marine Le Pen, de reprendre le single Dig Down.

L’intelligence artificielle s’appuie sur le machine learning pour trier les milliards de vidéos et constituer une bibliothèque pertinente de petites séquences vidéos. « Les clips sont ensuite assemblés grâce aux repères temporels de la chanson originale pour former une vidéo où chaque mot est prononcé par une personne différente », explique le groupe sur son site.

