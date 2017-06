Star Wars, les derniers Jedi : le trailer en mode Apple IIc

Remaking Star Wars - The Last Jedi trailer with 1984 tech

L’ordinateur Apple IIc était d’actualité en 1984 tout comme le logiciel Dazzle Draw. L'animateur et illustrateur Wahyu Ichwandardi en possède encore un exemplaire. Également un inconditionnel de Star Wars, l’artiste new-yorkais a ressorti son vieil ordinateur pour créer sa propre bande-annonce en version 8 bits de l’épisode VIII : Les Derniers Jedi.

Le travail a été conséquent puisque l’artiste a passé trois semaines à monter la vidéo en utilisant l’Apple IIc et son logiciel Dazzle Draw. De plus, il aura fallu assembler 288 images inspirées directement de la bande-annonce originale du film. Wahyu Ichwandardi a dévoilé les coulisses de cette aventure nostalgique dans une autre vidéo. Il met notamment en pause la version originale pour prendre les contours d’un personnage. Ensuite, il passe au dessin et à l’animation.

Cette vidéo de deux minutes a été stockée dans 48 disquettes et représente un total de 6MB. Le résultat traduit une expérience monochrome verte, familière à ceux qui ont découvert les premiers jeux vidéo des années 80. La séquence reste également fidèle à Star Wars: le dernier Jedi, réalisé par Rian Johnson et attendu en France le 13 décembre prochain.

