Les dernières nouveautés de la mise à jour de Snapchat

Snapchat continue de déployer les mises à jour pour les versions Android et iOS. La dernière en date introduit de nouvelles fonctionnalités destinées à enrichir l’expérience utilisateur. Si les entreprises étaient les seules à pouvoir inclure un lien dans un snap, tous les utilisateurs peuvent désormais partager une page web de cette façon. Il suffit d’appuyer sur l’icône Trombone après avoir pris un snap. L’application présente un aperçu et une fois le message envoyé, le destinataire n’a qu’à glisser vers le haut pour découvrir le site.

Le réseau social se dote également de la fonction backdrops, basée sur la réalité augmentée. Elle permet de remplacer l’image de fond dans un snap. Elle est accessible à partir de l’outil Ciseaux. Après quelques manipulations, l’image de premier plan est isolée et plusieurs textures sont proposées : des lignes vertes, des points noirs, des fleurs, des smiley roses, des couleurs de l’arc-en-ciel ou encore un grillage.

Quant aux snaps en vidéo, les utilisateurs ont maintenant la possibilité de déguiser sa voix ou celle d’un ami grâce aux filtres vocaux. Ces dernières sont accessibles à partir de l’icône haut-parleur et présentent actuellement quatre choix : la voix aigüe d’un chaton, le timbre vocal plus grave d’un ours, la voix d’un extraterrestre et celle d’un robot.

