Il joue « Despacito » avec deux calculatrices (et on ne le remercie pas)

« Despacito » est sans aucun doute le tube de l’été. Le morceau de Daddy Yankee et Luis Fonsi est rapidement devenu la vidéo la plus vue sur YouTube de ces derniers mois. Suite au très fort succès rencontré, de nombreuses versions différentes de « Despacito » ont fait surface sur Internet. La version la plus surprenante est celle d’un Japonais qui rejoue le titre sur deux calculatrices.



Un Japonais a en effet joué « Despacito » simplement avec l’aide de deux calculatrices. La vidéo de deux minutes est rapidement devenue virale sur YouTube. Ajoutée le 1er septembre, elle affiche désormais un peu plus de 200 000 vues.



Le japonais a utilisé des calculatrices musicales AR-7778 fabriquées en Chine par la compagnie Jia Ling Tong. Elles sont notamment commercialisées sur les sites Amazon ou Tabao pour 22 dollars soit environ 18,5 euros.

