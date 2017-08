Despacito devient la vidéo la plus vue de tous les temps sur YouTube

Décidément, il n’aura pas fallu attendre longtemps avant que le nouveau roi de YouTube ne soit détrôné. Moins d’un mois après queSee YouAgain est passé devant Gangnam Style, le morceau de Wiz Khalifa a été pris de court par Despacito, devenu la vidéo le plus regardée de tous les temps sur YouTube.

C’était à prévoir tant le succès du titre de Luis Fonsi a eu une croissance fulgurante, talonnant même See You Again lorsque la musique de Fast & Furious 7 est passée devant Gangnam Style, au début du mois de juillet. Mis en ligne le 12 janvier dernier, le clip de Luis Fonsi et Daddy Yankee est par ailleurs le premier à dépasser la barre des trois milliards de vues sur YouTube avec actuellement 3,056 milliards de visionnages. De son côté, See You Again vient tout juste de passer cette barre, avec 3,003 milliards de vues. Enfin, Gangnam Style de PSY reste de l’autre côté de la barrière avec seulement 2,922 milliards de visionnages sur la plateforme vidéo de Google.

Les chiffres de Despacito sur YouTube sont astronomiques, avec plus de 18 millions de vues chaque jour, un total de 18 723 années de visionnages cumulés et près de 30 millions de partage. Par ailleurs, le morceau portoricain a déjà été vendu à plus de 2 millions d’exemplaires, devenant ainsi le titre en langue espagnole le plus vendu aux États-Unis.