Pour Destiny 2, Nvidia publie un guide complet de ses cartes graphiques

C’est depuis le 24 octobre que Nvidia a publié un guide complet spécifiquement dédié aux performances techniques de ses propres cartes graphiques pour le jeu Destiny 2. Ce guide comprend entre autres des données sur l’anti-aliasing, les résolutions graphiques ou encore la profondeur de champ, etc. L’objectif est de vous permettre de profiter au mieux des performances des cartes du constructeur pour ce jeu.



Par exemple, si vous possédez une carte GTX 1060, ce guide vous explique que vous pourrez facilement faire tourner Destiny 2 en résolution 1920x1080 à 60 FPS avec des détails élevés. Par contre, si votre objectif est de faire tourner le jeu en 2560x1440, alors une GTX 1070 sera mieux adaptée avec une fluidité qui atteindra en moyenne 64,9 FPS. Enfin, si vous souhaitez profiter du jeu en 4K, la GTX 1080Ti est plus conseillée et atteint les 96,7 FPS en détails élevés et 50,2 FPS en Ultra.

Destiny 2 – PC Launch Trailer

Pour aider les fans de Destiny 2 à mieux choisir leur carte graphique, Nvidia a publié toute une série d’images comparatives destinées à mieux orienter leur choix. Et pour ceux qui possèdent déjà une carte graphique Nvidia, le constructeur met à disposition l’outil GeForce Experience qui va les aider à effectuer les réglages nécessaires afin d’optimiser les performances de celle-ci. Le Guide est disponible ici.