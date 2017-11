Destiny 2, le jeu d'Activision et de Bungie, vient tout juste de sortir sur Xbox One, PlayStation, mais aussi sur PC. Nos collègues et voisins de Tom's Hardware ont testé le nouveau FPS à l'aide de 12 modèles de GPU, allant d'une Radeon RX460 à une GTX 1080, en passant par une RX 570 et autres GTX 1060. Ils vous livrent les résultats de leurs tests dans leur dossier quotidien.

>> Test : analyse des performances de Destiny 2 sur 12 GPU